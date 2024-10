Fiadora do Corinthians detalha acordos em meio à imbróglio do clube com o Flamengo

A Brax, empresa que comercializa as placas de publicidade, se posicionou em meio ao imbróglio do Corinthians com o Flamengo. Em nota oficial, a empresa detalhou os termos do contrato que está envolvido com o Timão e Rubro-Negro pela compra do lateral-direito Matheuzinho. Além disso, a empresa afirmou que está em “adimplência” com o alvinegro.

Contudo, o nome da empresa está envolvido em diversas discussões em relação à compra do goleiro Hugo Souza por parte do Corinthians. No contrato entre os clubes consta que o time paulista poderia parcelar o valor da compra, em R$ 800 mil, durante quatro anos. Porém, o Timão passa por situação financeira delicada e deseja colocar a Brax como fiadora do negócio, mas rubro-negro não aceita esta condição.

O Flamengo, aliás, cita a dívida já existente do Corinthians por conta da compra do defensor Matheuzinho. No contrato com o Rubro-Negro para contratar o lateral-direito, o time paulista também colocou a mesma Brax como fiadora. Como há uma parcela em atraso, o clube carioca alega que não seria possível o Timão colocar a mesma empresa como garantia para os vencimentos relativos à negociação de Hugo Souza.

No entanto, a Brax alega que os próximos vencimentos do contrato com o Corinthians serão “a partir de janeiro de 2025”. E que, até o momento, os pagamentos estão adimplentes. Assim, a empresa informou que a sua obrigação na negociação seria apenas “repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma entre o clube paulista e Brax”.

Leia a nota completa da Brax

“Diante do caso entre Corinthians e Flamengo sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho, a Brax Sports Assets vem a público esclarecer:

1) Na compra dos direitos do lateral Matheuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade.

2) A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição de Matheuzinho, a Brax Sports Assets foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias.

3) Notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians referentes ao contrato dado como garantia, a Brax respondeu com o detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes.

4) A Brax Sports Assets reforça que a sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes.

A Brax Sports Assets reafirma o compromisso e a parceria com o futebol brasileiro.”

Polêmicas

As diretorias de Flamengo e Corinthians entraram em discordâncias algumas vezes no início desta temporada. O primeiro ruído ocorreu antes mesmo do presidente Augusto Melo assumir o cargo, quando ainda aliciava Gabigol na tentativa de anunciá-lo como grande reforço da gestão para temporada. A relação fragmentou ainda mais após atrasos em parcelas da compra de Matheuzinho.

A diretoria do Flamengo quer, portanto, se blindar de novos problemas e prejuízos no negócio envolvendo Hugo Souza. Vale destacar que os clubes se enfrentam no próximo domingo, dia 20, em busca de uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 16h, na Neo Química Arena.

