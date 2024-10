São Paulo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Após uma longa paralisação para a Data Fifa, São Paulo e Vasco voltam, enfim, a atuar pelo Brasileirão. É nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada.

Os times se enfrentam em partida antecipada pela CBF em virtude da disputa da semifinal da Copa do Brasil por parte da equipe carioca. O Tricolor, em quinto, com 47 pontos, precisa vencer se não quiser ser ameaçado por Inter (46 pontos) e Bahia (45), que vem logo atrás na tabela. Já o Vasco é o décimo e pode reaver, então, a nona posição em caso de vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo na TV aberta e pelo Premiere no sistema Pay-per-view.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía terá muitos desfalques para o duelo contra o Vasco. Ausência há quase dois meses por causa de uma lesão na perna esquerda, o atacante Ferreira ainda segue como dúvida no Tricolor. O clube diz que ele mantém o planejamento traçado normalmente e só vai liberá-lo quando estiver realmente 100%.

Além disso, o lateral Jamal Lewis, que defende a Irlanda do Norte na Liga das Nações; o zagueiro Ferraresi, que está com a Venezuela, e o volante Bobadilla, que defende o Paraguai, os dois últimos em jogos das Eliminatórias da Copa, não vão retornar a tempo ao Brasil e estão fora.

Arboleda e André Silva estão suspensos e também não vão para Campinas. Em contrapartida, uma notícia boa é o retorno de Calleri e Alan Franco, que cumpriram suspensão na última partida e estão à disposição do treinador.

Como chega o Vasco

Mesmo com a semifinal de Copa do Brasil no horizonte, o Vasco levou força máxima para Campinas. Afinal, o time vem na décima posição do Brasileirão e visa se aproximar dos rivais de cima da tabela.

Para este jogo, o técnico Rafael Paiva não poderá contar com o volante Souza, suspenso, e o lateral-esquerdo Victor Luís, que, com um edema na coxa esquerda, ficou no Rio de Janeiro. Por outro lado, ele terá o retorno de Mateus Carvalho, que cumpriu suspensão no empate contra o Juventude.

Por mais que se tenha levado o grupo principal de jogadores, não se sabe, porém, se Paiva mesclará a equipe, visando o jogo de sábado contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Puma Rodríguez, com a seleção uruguaia (que joga nesta terça (15)), pode não voltar a tempo, com Paulo Henrique sendo o provável titular.

SÃO PAULO x VASCO

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data e horário: quarta-feira, 16/10/2024, às 21h45 (de Brasília)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Sabino, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Coutinho (Payet); Maxime Dominguez (Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Gabriel Rodrigues Dias Taamy (SP)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA-Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG/VAR-Fifa)

