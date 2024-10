Willian pede calma para o Santos e projeta duelo contra a Chapecoense

O Santos medirá forças contra a Chapecoense nesta quarta-feira (16) na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Willian tem boas recordações do adversário.

Afinal, na partida do primeiro turno, ele marcou um gol e foi decisivo na vitória que ajudou o Santos a ficar no G4.

“A gente vinha de um momento difícil na competição, com uma sequência muito ruim de derrotas, e havia a importância de voltar a vencer na Vila. Então, é bom lembrar desse gol e dessa vitória para seguirmos nessa pegada. Temos certeza de que amanhã será um jogo muito difícil, assim como aconteceu no primeiro turno”, destaca Willian.

Aliás, no duelo contra o Mirassol, considerado um confronto direto, o atacante que chegou em 2024 para a Série B marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Assim, deverá ser mantido no ataque ao lado de Guilherme e Wendel Silva.

Leia mais: Chapecoense x Santos: escalações, onde assistir e arbitragem

“Sabemos que falta pouco para alcançarmos o nosso objetivo, mas precisamos manter a cabeça boa, sem nos precipitar. Que possamos estar bem concentrados para desempenhar um bom futebol e manter a liderança”, finaliza o atacante.

O Santos, com Willian e companhia, tem 56 pontos e está na primeira colocação da Série B, com dois pontos de vantagem sobre o Novorizontino, segundo colocado. A diferença para o Vila Nova, que atualmente ocupa a quinta posição e é o primeiro time fora da zona de classificação para a Série A, é de sete pontos, faltando sete jogos para o término da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.