Com mudanças, Brasil está escalado para enfrentar o Peru. Veja o time!

A Seleção Brasileira está definida para encarar o Peru pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Para a partida contra a seleção peruana, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, o técnico Dorival Júnior proporcionará novidades para o duelo.

O técnico Dorival Júnior colocou uma Seleção Brasileira mais ofensiva, em Brasília. Assim, o comandante fez mudanças. Vanderson entra na vaga de Danilo pela lateral direita. No meio-campo, Bruno Guimarães na de André e Gerson no lugar do suspenso Paquetá foram, afinal, as alternativas da comissão técnica.

Além das mudanças de jogadores, a comissão trabalhou os novos posicionamentos. Afinal, Raphinha volta a jogar aberto pelo lado direito, enquanto Rodrygo atua mais centralizado e Savinho faz o papel pela esquerda.

Escalação do Brasil: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

Brasil e Peru já se enfrentaram em 51 oportunidades, entre amistosos, Eliminatórias e Copa do Mundo. Há uma grande hegemonia dos brasileiros, já venceram 37 partidas contra apenas cinco triunfos peruanos, além de nove empates.

