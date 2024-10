Mayke celebra retorno e vê Palmeiras cascudo para a reta final da temporada

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras retomou a preparação na tarde desta terça-feira (15), de olho no jogo diante do Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após exercicíos musculares no centro de excelência, o elenco fez uma atividade técnica de posse de bola, raciocínio, marcação e objetivos específicos. Logo depois, já com a presença dos goleiros, ocorreu novo trabalho técnico com quantidade limitada de toques.

Mauricio (lesão no joelho direito), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) foram as ausências no campo. Weverton, Gómez e Richard Ríos estão servindo as seleções de Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Outro desfalque é Gabriel Menino, que precisará cumprir suspensão.

Recuperado de lesão na panturrilha direita, o lateral-direito Mayke frisou as nove finais restantes que a equipe alviverde terá na briga pelo título do Brasileirão.

“Agradeço a todos pela paciência que tiveram comigo, porque quando machuquei novamente, fiquei um pouco rabugento. Mas o mais importante é que voltei bem. Fiquei muito chateado de não poder estar dentro de campo, fazer o que mais amo e ajudar meus colegas, mas estamos sujeitos a isso. Estou de volta a fazer o que mais amo, que é estar em campo. Faltam mais nove jogos e estou à disposição do treinador para poder ajudar meus companheiros”, iniciou.

Mayke se impressiona com Palmeiras na Data-Fifa

Para o lateral, o tempo para treinar em razão da pausa para a Data-Fifa vem deixando o Verdão ainda mais forte.

“Eu vinha dar umas olhadas nos treinos e falei: ‘rapaz, será que eu vou voltar com essa intensidade?’. A gente fica meio preocupado, mas, com a ajuda dos profissionais do Palmeiras, pude voltar a ter esse preparo físico. É muito importante para o jogador estar bem fisicamente. Os treinamentos estão muito fortes, intensos, então isso é muito bom para nós, para o treinador e para o clube. O jogo contra o Juventude vai ser um grande jogo, estamos brigando lá em cima pelo nosso último objetivo, que é ser campeão. Temos de ir lá fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, é um time muito bem treinado, mas vamos lá para, se Deus quiser, buscar os três pontos”, analisou.

Jogador com mais títulos brasileiros na história dos pontos corridos, com cinco (sendo três pelo Palmeiras e dois pelo Cruzeiro), Mayke está no Palmeiras desde 2017. Até o momento, ele acumula 293 partidas (203 como titular), 24 assistências e oito gols pelo Verdão. Na temporada atual, são 35 jogos e um gol, justamente na vitória por 3 a 1 sobre o time gaúcho no primeiro turno.

Vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, o Palmeiras visita o Juventude no domingo (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha.

