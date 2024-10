Paraguai vira para cima da Venezuela e entra no G6

Com o brilho de Sanabria, o Paraguai, definitivamente, está de volta à briga por uma das seis vagas da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, na noite desta terça-feira (15/10), em Assunção, recebeu a Venezuela, pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul. Venceu de virada, por 2 a 1. Assim os paraguaios chegam aos 13 pontos e entram na zona de classificação (G6). Já a Venezuela cai para o oitavo lugar, com 11 pontos.

A Venezuela saiu na frente com um belo gol de Aramburu, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Sanabria, que começou no banco e entrou no intervalo, fez os dois gols dos paraguaios. Vale citar que no primeiro tempo o Paraguai perdeu um pênalti, com Enciso.

Venezuela na frente no primeiro tempo

O Paraguai começou com tudo. Enciso teve chance de ouro no primeiro minuto, chutando para grande defesa de Romo Depois, acertou uma de fora da área e Romo voou para fazer um milagre. Em casa e precisando do resultado, o Paraguai estava com a faca entre os dentes e no ataque. Mas dava espaços para contra-ataques. E, aos 25, os visitantes saíram na frente. Soteldo enganou a marcação saindo da esquerda para o meio e rolando para a chegada de Aramburu. O lateral-direito avançou e bateu cruzado, no canto direito de Gatito. Belo gol.

Paraguai perde pênalti

O Paraguai não deixou de atacar e perdeu um gol incrível com Almirón. Rolou cruzamento da esquerda, nenhum venezuelano foi na bola e Almirón, um pouco depois da segunda trave, mas dentro da pequena área, cabeceou por cima. Mas o pior estava por vir para o Paraguai. Aos 40, o zagueiro palmeirense foi ao ataque e sofreu pênalti. Mas Enciso bateu fraco e Romo defendeu, para desespero da torcida que lotava o Defensores del Chaco.

Sanabria entra e vira o jogo

O Paraguai voltou com duas mudanças no ataque. Saíram Pitta (jogador do Cuiabá) e Sosa e entraram Angel Romero (do Corinthians) e Sanabria. Fez efeito. Aos 13 minutos, depois de jogada de Enciso e cruzamento de Junior Alonso, Sanabria concluiu com eficácia para empatar o jogo. A partir daí, jogo em aberto e faltas viris para ambos os lados.

Aos 28, Romero avançou pela direita e cruzou para conclusão de Enciso. Romo salvou parciamente, mas Sanabria estava atento para ficar com a sobra e, de cabeça, virar o jogo. Com a vantagem, o Paraguai se fechou. Afinal, o treinador Gustavo Alfaro encheu o time de defensores. Assim, conseguiu a sua segunda vitórias nos últimos três jogos (a outra foi em cima do Brasil).

PARAGUAI 2X1 VENEZUELA

10ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data: 15/10/2024

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cáceres, Diego Gómez (Balbuena, 35’/2ºT), Andrés Cubas e Sosa (Angel Romero, Intervalo); Almirón (Bobadilla, 35’/2ºT) e Enciso (Villasanti, 43’/2ºT); Isidro Pitta (Sanabria, Intervalo). Técnico: Gustavo Alfaro.

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ramírez, Ferraresi (Jesús Ramírez, 43/2ºT) e Navarro; Herrera, Cásseres (Segovia, 34’/2ºT) e Machís (Bello, 34’/2ºT); Savarino (Cádiz, 20’/2ºT), Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista

Gols: Aramburu, 24’/1ºT (0-1); Sanabria, 13’/2ºT (1-1); Sanabria, 28’/2ºT (2-1)

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)

Cartões amarelos: Cáceres, Alderete (PAR); Miguel Navarro, Casseres, Solteldo, Cádiz, Aramburu, Bello (VEN)

Cartões vermelhos: –

