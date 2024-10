Uruguai e Equador não saem do zero nas Eliminatórias

Uruguai e Equador empataram em 0 a 0 na noite desta terça-feira (15), no Estádio Centenario, pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os uruguaios permaneceram na terceira colocação da tabela, com 16 pontos. Os equatorianos ultrapassaram a seleção do Paraguai e assumiram o quinto lugar, somando 13 pontos.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado e intenso, com uma série de lances disputados e entradas fortes. A seleção uruguaia teve a oportunidade mais clara de marcar, quando o centroavante Darwin Núñez acertou a bola na trave, frustrando o que poderia ter sido o primeiro gol do jogo. A segunda etapa foi marcado por faltas e finalizações fora do alvo. Aos 45, Kevin Rodríguez teve boa chance, mas Rochet defendeu. Com isso, o placar terminou zerado no confronto.

Agora, pela 11ª rodada das Eliminatórias, o Uruguai enfrenta a Colômbia no dia 15 de novembro, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenario. Já o Equador recebe a Bolívia no dia 14, também às 21h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Uruguai 0x0 Equador

10ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data: 15/10/2024

Local: Estádio Centenario, Montevidéu (URU)

URUGUAI: Sérgio Rochet; Nández, Giménez, Santiago Bueno e Mathías Olivera (Saracchi, 41’/2ºT); Ugarte (Nicolás Fonseca, 36’/2ºT), Valverde e Arrascaeta (De la Cruz, 0’/2ºT) ; Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

EQUADOR: Galíndez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo e Estupiñán (Jhoanner Chávez, 46’/2ºT); Plata (Yeboah, 46’/2ºT), Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 13’/2ºT) e Minda (Arroyo, 34’/2ºT). Técnico: Sebastián Beccacece

Gols:

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Auxiliares: José Retamal e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Nicolás Fonseca (URU); Moisés Caicedo (EQU)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.