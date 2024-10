Conmebol confirma datas e horários dos próximos jogos das Eliminatórias

A Conmebol confirmou, nesta terça-feira (15), as datas, locais e horários dos jogos da 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira, afinal, joga dia 14 de novembro, em Maturín, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília).

Além da partida do Brasil, mais dois jogos vão acontecer no mesmo dia. Paraguai e Argentina se enfrentam em Assunção, às 20h30, enquanto Equador e Bolívia jogam em Guayaquil, às 17h. No dia 15, o Uruguai recebe a Colômbia, em Montevidéu, às 21h, e Peru e Chile se apresentam em Lima às 18h30.

Pela 12ª rodada, no dia 19, o adversário da Seleção brasileira será o Uruguai, em Salvador, na Arena Fonte Nova, às 21h45. Todos os outros jogos da última rodada das Eliminatórias também serão no mesmo dia.

Bolívia e Paraguai será na altitude de 4.150m de El Alto, às 17h, enquanto Colômbia x Equador será em Barranquilla, às 20h. Buenos Aires será palco de Argentina x Peru e Santiago será palco do duelo entre Chile e Venezuela. Os dois últimos serão às 21h.

E o Brasileirão?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), aliás, ainda não divulgou o calendário do Brasileirão, que pode ser afetado por conta da próxima Data Fifa. Em tese, os clubes teriam compromissos pela competição no dia 13 de novembro, em que os atletas convocados já estarão à serviço de suas seleções.

