Messi brilha com três gols, Almada também marca e Argentina vence fácil a Bolívia

A Argentina mantém sua lua de mel com os torcedores após os títulos da Copa América de 2021, 2024 e do Mundial de 2022. Nesta terça-feira (15), pela décima rodada das Eliminatórias, com uma brilhante atuação de Messi e da dupla de ataque Lautaro e Julián Álvarez, venceu a Bolívia por 3 a 0. O jogo ocorreu no Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires, capital do país argentino.

O craque Messi, aliás, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com uma linda finalização ao invadir a área. Em seguida, o atacante da Inter de Milão marcou o segundo gol em lindo passe e jogada do camisa 10, enquanto Álvarez, ex-Manchester City e agora no Atlético de Madrid, fez o terceiro.

Com o resultado, o time comandado por Scaloni chega a 19 pontos e lidera as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já a Bolívia, que faz uma campanha surpreendente, ocupa a sétima colocação com 12 pontos, ficando na vaga que leva à repescagem.

Messi e dupla de ataque brilham

Nos primeiros minutos de jogo, parecia um duelo particular entre Messi e o goleiro Viscarra, da Bolívia. O argentino obrigou o adversário a trabalhar bastante, principalmente em finalizações de cobranças de falta. Porém, o camisa 10 furou a defesa ao marcar com um belo chute na entrada da área, fazendo 1 a 0. Assim, obrigou a seleção adversária sair para o jogo.

Com o campo aberto para propor seu jogo e levar perigo à Bolívia, a Argentina aumentou o placar. Primeiro, Lautaro marcou o segundo gol aos 42 minutos, e, em seguida, Julián Álvarez fez o terceiro. Assim, a primeira etapa terminou em 3 a 0.

Hat-trick de Messi e gol de Almada, do Botafogo

Na segunda etapa, com a vitória praticamente garantida, o técnico Scaloni manteve o controle da partida. O zagueiro Otamendi marcou, mas o juiz, com a ajuda do VAR, assinalou impedimento. Todavia, Almada, que entrou no intervalo, aproveitou um cruzamento da direita e apareceu sozinho na grande área para marcar o quarto gol.

Todavia, ainda deu tempo para Messi seguir brilhando, afinal, aos 39 minutos, o craque driblou o marcador e mesmo com o pé direito, finalizou para marcar seu segundo gol na partida, o quinto. E na sequência, o craque novamente marcou em outra bela finalização, seu terceiro na noite e o sexto da Argentina.

O técnico Scaloni fez algumas mudanças e promoveu a estreia do atacante Nico Paz, que entrou no lugar de Lautaro Martínez e teve seus primeiros minutos com a camisa da Argentina.

ARGENTINA X BOLÍVIA

Eliminatórias Copa do Mundo — 10ª rodada

Data: 15/10/2024 (terça-feira)

Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG).

Público e Renda: Gols: Messi, 18’/1ºT (1-0); Lautaro, 42,’/1ºT (2-0); Alvarez, 47,’/1ºT (3-0); Almada, 24’/2ºT (4-0); Messi, 38’/2ºT (5-0); Messi, 40’/2-ºT (-6-0)

ARGENTINA: Rulli, Molina, Cristian Romero, Otamendi (Lisandro Martínez, 27’/2ºT), Tagliafico, De Paul (Palacios, 18’/2ºT), Enzo, Mac Allister (Paredes, 19’/2ºT), Messi, Lautaro (Nico Paz, 27’/2ºT) e Julián Alvarez (Almada, 19’/2ºT). Técnico: Scaloni

BOLÍVIA: Viscarra, Diego Medina, Haquín, Marcelo Suaréz, José Sagrado, Roberto Fernández (Luis Paz, 21’/2ºT), Villamíl, Roberto Matheus (Terrazas, 34’/2ºT), Ramiro Vaca, Miguelito (Lucas Cháves, 22’/2ºT) e Algarañaz (Enzo Monteiro, 33’/2ºT). Técnico: Óscar Villegas.

Árbitro: Kevin Paolo Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Cartões Amarelos: Algarañaz (BOL)

Cartões Vermelhos:

