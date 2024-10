Palmeiras encaminha renovação com dupla de veteranos

O Palmeiras está muito próximo de anunciar a renovação de contrato com o lateral-direito Marcos Rocha e o goleiro Marcelo Lomba. A dupla tem seu vínculo com o Verdão se encerrando em dezembro deste ano, mas deve estender este período até o final de 2025. Os dois são considerado líderes do elenco, e o clube vê como importante a permanência dos atletas para a próxima temporada.

A permanência de Marcos Rocha e Marcelo Lomba era uma dúvida por conta da idade. Afinal, o lateral-direito já tem 35 anos, enquanto o goleiro 37. Contudo, os dois fazem parte do projeto Mundial de Clubes, que vai ser disputado no meio de 2025. O Verdão quer contar não só com um elenco estrelado para a competição, mas também com os responsáveis por levar a equipe para o torneio.

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018 e sempre esteve entre os ”queridinhos” de Abel Ferreira. Mesmo com boas atuações de Mayke e a chegada do argentino Giay, o veterano seguiu atuando e convencendo o treinador. Com mais de 320 jogos com a camisa do Verdão, o lateral-direito atuou em 44 partidas apenas nesta temporada e deu oito assistências. Mesmo com o aumento da concorrência, conseguiu atuar como titular na maioria dos embates no ano.

Já Marcelo Lomba tem poucos jogos com a camisa do Palmeiras. Apenas 21 desde 2022. Contudo, segue sendo reserva de confiança de Weverton. Além disso, quando entra, passa a mesma segurança que o titular. No começo deste ano, inclusive, ele chegou a fazer sombra ao dono da meta palestrina. Em 2024, ele atuou em apenas seis partidas.

