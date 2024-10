Mário destaca confiança no trabalho de Mano no Fluminense: ‘Mudança no momento certo’

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou a dar, publicamente, um voto de confiança ao técnico Mano Menezes nesta reta final de temporada. Assim, em entrevista ao podcast ‘Soda Nense’, nesta terça-feira (15), o mandatário defendeu a sequência do trabalho do comandante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“Quando fizemos o rompimento, tínhamos que escolher outro treinador. Escolhemos o Mano e foi uma decisão muito por causa do Fred. Por saber da experiência dele na luta contra o rebaixamento. Fizemos a mudança no momento certo e acho que ela vem dando certo. Nosso objetivo era sair da zona de rebaixamento. Nós saímos de último colocado do turno para sexto do returno. Acho que temos uma boa chance de sair dessa situação que estamos (de brigar contra o rebaixamento)”, disse.

Erros na temporada

O mandatário ressaltou que o clube seguiu o modelo de sucesso do ano anterior, porém não surtiu efeito e uma sequência de erros culminou na dificuldade ao longo da temporada. Além disso, ele também negou que tudo se resume à busca por veteranos e disse que era o modelo de trabalho de Diniz.

“Obviamente que a gente não achava que a gente ia ter uma queda de rendimento tão grande. Eu vou repetir o que falei numa coletiva outro dia. Uma queda de rendimento, uma temporada desastrosa de um clube de futebol, nunca é por um clube só. Tem sete, oito erros em sequência que faz o avião desgovernar”, explicou.

“O primeiro movimento que a gente fez foi manter o time que ganhou a Libertadores, nós só perdemos o Nino e já sabíamos que teríamos o Thiago Silva. Nós fizemos em 2024 tudo aquilo que faríamos em qualquer outro ano. As peças que a gente trouxe no início do ano, não eram para ser titular, era para compor elenco. Entra a discussão sobre a idade e etc… Mas tínhamos um modelo de sucesso, que era a mescla de jogadores de Xerém com mais experientes. Nós fomos campeões com o Fábio com 42 anos, com o Felipe (Melo), com 40”, analisou.

“Não acho que dobramos a aposta, a nossa média de idade não é alta. O Flamengo trouxe o Filipe Luís na mesma idade que trouxemos o Douglas Costa. Dessa forma, o Renato (Augusto), nós trouxemos para ser um meia quando o Ganso não estivesse. Trouxemos o Marquinhos, que é jovem. Assim, nós trabalhamos dois anos e meio com um treinador que tinha perfil de apostar em jogadores que as pessoas não acreditavam mais e ele conseguia ajudar”, concluiu.

Situação na tabela

No momento, o Fluminense soma 30 pontos, fora da zona de rebaixamento, um a mais que Corinthians e Vitória na luta contra o Z4. Assim, a equipe volta a campo nesta quinta-feira (17), contra o Flamengo, no Maracanã, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.