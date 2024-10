Time do Papa sobe para a primeira divisão do futebol peruano

É comum e compreensível a associação quando se fala em “time do Papa” e o San Lorenzo. Afinal, o Papa Francisco jamais escondeu sua identificação desde a infância com o clube argentino. Entretanto, existe um clube do futebol peruano que pode se entitular como time do Papa com absoluta propriedade.

Trata-se da Asociación Deportiva Juan Pablo II College, clube situado na província de Chiclayo, ao norte do país, que existe desde 2015. A princípio, não existia pretensão em tornar a atividade profissional, já que o surgimento com apoio da Institución Educativa Particular Juan Pablo ll College visava abrir uma oportunidade dos alunos serem inclusos no mundo do esporte.

Porém, após o avanço rumo a profissionalização, a entidade que leva o nome e também a imagem do falecido Papa João Paulo II vive período de notória evolução. Em 2022, começou a disputar torneios regionais para chegar a Copa Peru (terceira divisão nacional) onde caiu na Etapa Provincial, diante do Boca Juniors de Chiclayo.

No ano seguinte, chegou a semifinal da fase nacional antes de perder nos pênaltis, para o San Marcos de Ancash. Porém, com a segurança e felicidade de que estava qualificado para disputar a Liga 2, a segunda divisão do Campeonato Peruano.

O auge

Logo na temporada de estreia, o clube que tem como proprietário Agustín Lozano (presidente da Federação Peruana de Futebol) construiu mais um capítulo incrível de sua curta história. Isso porque conseguiu vaga na final e, desse modo, está garantida na disputa da primeira divisão nacional em 2025. Agora, a briga é pelo título da Liga 2, diante do Alianza Universidad, onde o jogo de ida ocorre no próximo domingo (20).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.