Luis Castro se manifesta pela primeira vez sobre proposta do Flamengo

O nome de Luis Castro voltou à mídia esportiva brasileira no final de setembro, quando Tite estava na iminência de deixar o Flamengo. Isso porque informações à época vinculavam o ex-técnico do Botafogo como possível sucessor de Adenor no arquirrival – algo que, segundo o português, nunca sequer ocorreu. O treinador está sem clube desde que deixou o Al-Nassr no mês passado.

O questionamento sobre a suposta oferta do Flamengo surgiu durante uma entrevista ao jornal ‘Marca’, nesta quarta-feira (16). Luis Castro negou veementemente a informação e garantiu nunca ter sequer conversado com representantes rubro-negros, mas deixou um possível retorno à América do Sul no ar.

“Totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo. Europa, América do Sul, Oriente Médio… não tenho preferência. Voltaria. Quem gosta de futebol tem que estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde se sinta acarinhado e respeitado”, declarou o português.

Saída do Al-Nassr

Depois do estrondoso sucesso à frente do Botafogo, Luis Castro não conseguiu repetir o feito em Riade e iniciou a temporada 2024/25 sob críticas. O técnico português até levantou um título à frente do Al-Nassr, a Copa dos Campeões Árabes, mas não manteve o bom desempenho e amargurou uma sequência de cinco derrotas para o rival Al-Hilal.

O português lamentou o desfecho de sua história no time saudita e definiu a saída como algo inédito, visto que, segundo o próprio, ”nunca deixou um clube no meio da temporada”. Luis Castro evitou entrar no mérito da decisão, mas enalteceu o tempo dedicado e o tratamento recebido no Al-Nassr – que contratou o italiano Stefano Pioli para seu lugar.

“Há uma coisa que é clara: os treinadores estão nos clubes até que as direções queiram. Foi estranho, nunca tinha saído a meio da temporada. Custou, mas não penso se foi justo ou injusto. O Al Nassr sempre me tratou de forma muito correta”, declarou.

Flamengo demite Tite

Luis Castro passou a ter seu nome vinculado ao Flamengo antes mesmo da demissão de Tite, no dia 30 de setembro. Verdade ou não sobre a sondagem ao português, o Rubro-Negro oficializou a saída de Adenor com uma ‘solução caseira’ engatilhada: Filipe Luís. Ídolo e ex-jogador do clube, o treinador assinou contrato com o time de coração até o fim de 2025, mas sua permanência dependerá do resultado das eleições.

Filipe Luís venceu os dois compromissos em que esteve à frente da comissão técnica do Flamengo: o Corinthians, pela Copa do Brasil, e o Bahia no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (17), o técnico experimentará a sensação do primeiro clássico como treinador do Rubro-Negro. Isso porque a equipe enfrenta o Fluminense, às 20h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

