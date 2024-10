Jogo contra o Vasco vira fundamental para São Paulo fugir de crise

O São Paulo encara o Vasco nesta quarta-feira (16), às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa vencer não só para seguir na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas também para evitar uma crise no clube.

As últimas apresentações da equipe foram aquém do desejado. Afinal, o Tricolor caiu na Copa do Brasil e na Libertadores e teve desempenho ruim nas últimas partidas do Brasileirão, como na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, fora de casa. As atuações ligaram um alerta no time, que precisa melhorar para conseguir conquistar o objetivo que restou na temporada.

A sequência de frustrações gerou especulações de insatisfação da diretoria com o desempenho do técnico Luis Zubeldía. Nesta semana, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se reuniu com o treinador para dar respaldo ao seu trabalho até o final do ano. O Tricolor descarta demitir o argentino até o final da temporada, mas, em dezembro, vai realizar uma ”avaliação” para 2025.

A situação do São Paulo no Brasileiro

Além do mais, o São Paulo precisa dar uma resposta no Brasileiro. A derrota para o Cuiabá frustrou bastante o Tricolor. Tanto que o volante Luiz Gustavo deixou o gramado dizendo que o resultado na Arena Pantanal ”foi uma vergonha”. Com o revés, o Soberano está na quinta colocação, com 47 pontos, mas pode deixar o G-6 nesta rodada com novo tropeço e vitórias de Internacional e Bahia em seus compromissos.

Uma vitória sobre o Vasco, em Campinas, tende a tornar o ambiente mais tranquilo no Tricolor. Contudo, uma nova derrota pode deixar Zubeldía balançando no cargo.

