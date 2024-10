Affair de Everton Cebolinha detona jogador: ‘Tudo por 15 minutos’

Apontada como pivô da separação de Everton Cebolinha, Ivana Bermanelli abriu o jogo sobre o affair vivido com o jogador do Flamengo. A influenciadora de 27 anos revelou como conheceu o camisa 19, deu detalhes de sua estadia no apartamento dele e também fez críticas ao comportamento do atleta após o caso vir à tona. As declarações foram dadas ao EXTRA.

De acordo com Ivana, a relação entre eles começou por meio de uma chamada de vídeo no Instagram. Ela acrescenta que o jogador já a seguia e olhava os seus stories “todos os dias”. No início da interação, Cebolinha dizia estar separado de Isa Ranieri, com quem foi casado por oito anos.

“Ele me falou que desta vez foi ela quem quis a separação e que não tinha volta, como das outras em que brigaram, e que foi a ex mesmo quem fez todas as malas dele para sair de casa. Ele alugou um apartamento e estava lá quando ficamos mais próximos. Na minha cabeça, não havia problema nenhum, já que ambos estávamos livres”, explica a influenciadora, que é ex do também jogador Luan Almeida, do Bragantino. Os dois foram casados por quatro anos e têm um filho.

Affair de Everton Cebolinha dá detalhes dos dias no Rio

Em setembro deste ano, Everton convidou Ivana, que mora em Bragança Paulista, para viajar ao Rio. O jogador teria emitido passagens e deixado a influenciadora ficar no apartamento que alugou após a separação. Segundo ela, os dois não circularam juntos pelo apart-hotel para “evitar o bafafá”. Porém, acrescentou que teve a digital cadastrada na piscina”, protocolo necessário para frequentar a área de lazer do Grand Hyatt.