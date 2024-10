Extorquido por cunhada, Hwang Ui-jo se desculpa por vídeos sexuais secretos

O atacante sul-coreano Hwang Ui-jo demonstrou “profundo arrependimento” por gravar secretamente relações sexuais com duas de suas ex-parceiras sem consentimento. Os casos ocorreram em 2022 e, de acordo com Ministério Público, o atleta do Alanyaspor, da Turquia, passou por extorsão pela cunhada para não ter os vídeos divulgados publicamente.

Hwang Ui-jo lamentou o ocorrido em depoimento no tribunal da Coreia do Sul, ainda nesta semana. “Não farei mais nada de errado no futuro, apenas meu melhor como jogador de futebol”, iniciou o atacante.

“Peço sinceras desculpas às vítimas que foram afetadas por minhas ações e lamento profundamente a decepção que causei a todos aqueles que se importaram e me apoiaram”, acrescentou.

Extorsão

A gravações aconteceram durante relações sexuais com ex-parceiras, em 2022. Os vídeos chegaram às redes sociais através de um perfil fake da então cunhada, que passou a exigir dinheiro do jogador depois de ter acesso aos conteúdos. Hwang Ui-jo não efetuou o pagamento e acabou exposto pela conta falsa criada no Instagram.

A cunhada acabou condenada a três anos de prisão pela divulgação dos vídeos e tentativa de extorsão. Mas a publicação motivou uma investigação policial contra o atacante para esclarecer o consentimento das mulheres sobre as gravações.

“O conteúdo foi amplamente distribuído dentro e fora da Coreia do Sul (…) A natureza do crime é muito grave”, acrescentou o tribunal, que considera como atenuantes o reconhecimento do crime e o pedido de clemência apresentado por Hwang.

O atleta namorou a cantora Hyomin, do grupo Kpop T-ara, nesse período mas a relação acabou há cerca de um ano.

Hwang Ui-jo na Seleção

O atacante estava na lista de convocados da Associação de Futebol da Coreia do Sul (KFA) para os jogos da Copa Asiática. A seleção, no entanto, optou por afastá-lo até a conclusão do caso. O atacante ainda passará por julgamento.

O atacante de 31 anos disputou 62 partidas e marcou 19 gols pela seleção sul-coreana. Hwang Ui-jo esteve, inclusive, entre os destaques da equipe nacional durante a Copa do Mundo de 2022.

