Esposa de zagueiro brasileiro faz postagem um ano após morte de filho

O zagueiro brasileiro Naldo e sua esposa, Juliana Tilatti, enfrentam um dia difícil: 16 de outubro marca um ano da trágica morte de seu filho, Davi. Neste dia, o Antalyaspor, clube turco onde Naldo atuava na época, também lembrou do pequeno Davi em suas redes sociais.

“16 de outubro de 2023: um ano do pior dia da minha vida. O tempo não ajuda a saudade, e a falta dói tanto que, por vezes, parece que não vou conseguir”, lamentou Juliana em uma emocionante postagem.

A causa da morte de Davi, que tinha apenas quatro anos, foi um acidente de carro em Antália, Turquia. Essa tragédia também resultou na perda do pai de Juliana, Walter. O motorista responsável pelo acidente estava sob efeito de álcool e foi condenado a 10 anos de prisão.

O Antalyaspor prestou homenagem a Davi com uma postagem: “Não te esqueceremos, Davi Pereira. Hoje faz um ano do falecimento de Davi, filho do nosso ex-jogador Naldo Pereira, que perdemos em um acidente de trânsito no ano passado. Nós o recordamos com misericórdia e amor nesta data.”

A Trajetória de Naldo na Europa e no Brasil

Naldo, que construiu a maior parte de sua carreira no futebol europeu, teve passagens por clubes como Espanyol e Getafe na Espanha, além de Bologna e Udinese na Itália, e Sporting em Portugal. Atualmente, o zagueiro defende o Racing Ferrol, da Terceira Divisão espanhola. No Brasil, o defensor também jogou por Cruzeiro, Grêmio e Ponte Preta.

