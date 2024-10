Ex-Botafogo, Castro ‘culpa’ rival por insucesso na Arábia Saudita

Um ano e três meses após trocar o Botafogo pelo vil metal dos petrodólares da Arábia Saudita, o técnico Luís Castro está livre no mercado. Momento, então, de realizar um balanço da passagem pelo Al-Nassr e entender o motivo pelo qual não alcançou a longevidade esperada no Oriente Médio com a turma que também esteve no Mais Tradicional.

O próprio treinador português teve a resposta na ponta da língua, em entrevista, nesta quarta-feira (16), ao jornal espanhol “Marca”. Jorge Jesus, seu compatriota, tem culpa no cartório.

“Sem o Al-Hilal, as coisas teriam sido diferentes. Mas a vida é assim. O Real Madrid muitas vezes não atinge os objetivos porque existe o Barcelona e vice-versa. Uma equipe não deixa de ser grande só por não ganhar em um certo momento”, iniciou a sua argumentação, na conversa com os espanhóis.

Para Castro, o Al-Nassr deu o melhor para competir contra esquedrão montado para Jorge Jesus.

“O Al-Hilal tinha Mitrovic, Cancelo, Rúben Neves, Bono, Savic… Bateu o recorde do Guinness de vitórias seguidas, também. Mas estou de consciência tranquila. Fizemos o possível para melhorar a equipe”, completou.

Na Arábia Saudita, Luís Castro trabalhou com o astro português Cristiano Ronaldo. Juntos, porém, os portugueses só conseguiram um título pelo Al-Nassr: a Liga dos Campeões Árabes, em 2023. Hoje, a equipe asiática está sob os cuidados do técnico Stefano Pioli, ex-Milan.

Apesar da rivalidade, Castro e Jesus mantêm uma amizade forte fora das quatro linhas.

