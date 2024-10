Presidente do Fluminense faz alerta sobre calendário no próximo triênio

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi enfático ao alertar sobre problemas no calendário do futebol brasileiro para o próximo triênio. Em entrevista ao podcast “Soda Nense”, na última terça-feira (15), o mandatário revelou que o calendário afetará pelo menos três clubes em 2025.

Além disso, lembrou das disputas das Copas do Mundo em 2026 (masculino) e 2027 (feminino). Esta última, aliás, será realizada no Brasil, com muitos estádios sendo entregues à Fifa, organizadora da competição.

“Esse é um problema gravíssimo. Já vou antecipar: Flamengo, Fluminense e Palmeiras se reuniram na CNC (Comissão Nacional dos Clubes), estamos debatendo com a CBF, porque não temos só o problema de 2025. Temos três problemas: o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo Feminina de 2027 que será no Brasil, em que você vai ter os estádios entregues à Fifa”, iniciou.

Ele seguiu, alertando sobre o trio que mais deve sofrer: Fluminense, Palmeiras e Flamengo, campeões das últimas três Libertadores e que estarão no Mundial de Clubes de 2025. A competição, aliás, corre risco de não ocorrer – entenda aqui.

“Nos próximos três anos, vamos ter 30 dias a menos de calendário no futebol brasileiro no meio do ano. No ano que vem, só para três clubes. Já nos foi avisado que não dá vai parar o Campeonato Brasileiro. Fluminense, Flamengo e Palmeiras vão ter quatro, cinco, seis jogos atrasados. Se for tendo sucesso, vai jogar de três em três dias após o Mundial e não tem o que fazer. Como a CBF vai parar o Brasileiro inteiro? Não tem o que fazer. Esses clubes já estão punidos com o calendário”, finalizou.

Fluminense, Palmeiras e Fla podem ganhar companhia

Além dos três clubes citados por Mário, outro brasileiro também pode sofrer com o motivo alertado por ele em 2025. Afinal, Botafogo e Atlético-MG ainda podem se classificar para o Mundial via Libertadores, o que ampliaria este número para quatro.

