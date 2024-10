STJD denuncia Yuri Alberto e Alcaraz por confusão em Corinthians x Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou os jogadores Yuri Alberto, do Corinthians, e Alcaraz, do Flamengo, por conta de um tumulto em partida entre as duas equipes, no início de setembro. A dupla será julgada na sexta-feira (18). Se houver punição, ela será cumprida apenas no Brasileirão.

Entenda o caso

No confronto na Neo Química Arena, Yuri Alberto e Alcaraz, além de Cacá e o auxiliar técnico Emiliano Díaz, foram expulsos por conta de um grande tumulto já na reta final da partida, que terminou com vitória do Corinthians.

Em resumo, Yuri Alberto e Alcaraz foram denunciados por agressão. Assim, podem pegar pena de suspensão de quatro a 12 jogos.

O corintiano foi denunciado por “desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”. Em contrapartida, a justificativa para o rubro-negro foi “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”.

Cacá e Emiliano também foram denunciados

Cacá foi enquadrado no artigo 250, por “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada”. A pena pode chegar a três jogos. Já Emiliano, citado por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, pode pegar suspensão de um a seis jogos.

