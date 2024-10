Neymar se aproxima de retorno no Al-Hilal e CBF analisa possível convocação

O retorno de Neymar está cada vez mais próximo. Há quase um mês em atividade com o restante do grupo do Al-Hilal, o craque brasileiro deve retornar aos gramados na próxima segunda-feira (21), contra o Al Ain, pela Champions da Ásia, segundo informações da ‘ESPN Brasil’. A partida será disputada nos Emirados Árabes Unidos, e apesar da proximidade do retorno, a comissão técnica de Jorge Jesus trata a situação com cautela. No entanto, a expectativa é que o camisa 10 esteja na lista de relacionados para o jogo.

Ao mesmo tempo, a CBF acompanha de perto a situação de Neymar com foco na convocação para a Data Fifa de novembro, quando o Brasil enfrenta a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, em Salvador. A pré-lista precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 de outubro, e os 23 nomes definitivos serão divulgados em 1º de novembro.

Dessa maneira, esses prazos são essenciais para que Neymar tenha chances de estar na lista de convocados do técnico Dorival Júnior. Ou seja, é fundamental que ele jogue na próxima segunda-feira, uma vez que é a única partida antes do envio da pré-lista da Seleção Brasileira. Contudo, até a apresentação à Seleção Brasileira, Neymar poderá jogar em três partidas pelo Al-Hilal: na segunda-feira contra o Al Ain, no dia 4 de novembro contra o Esteghal, do Irã, ambos pela Champions, e contra o Al Taee, no dia 29 de outubro, pela Copa do Rei Saudita.

Como não está inscrito na Liga Saudita, Neymar só pode atuar na Champions e na Copa do Rei Saudita até o final de 2024.

Lesão de Neymar completa um ano

A lesão de Neymar completa um ano nesta quinta-feira (17). Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai.

