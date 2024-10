Convocados do Botafogo vão se apresentar na quinta-feira

Os sete jogadores do Botafogo que estavam com suas respectivas seleções nesta Data Fifa vão se apresentar na quinta-feira (17). O Alvinegro enfrenta o Criciúma na sexta (18), no Maracanã, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Almada (Argentina), Savarino (Venezuela), Bastos (Angola) e Gatito Fernández (Paraguai) não preocupam para a partida pelo Brasileirão, ou seja, vão estar à disposição do técnico Arthur Jorge.

O clube carioca segue na preparação para o confronto. O treino desta quarta-feira (16) aconteceu na parte da manhã, e por isso, os jogadores não chegaram a tempo e ficaram fora da atividade no Espaço Lonier, CT do Alvinegro.

A comissão técnica, por sua vez, estava ciente da situação, uma vez que os jogadores pegaram voos à noite. Logo, eles já seriam poupados do trabalho físico.

Visando à próxima Data Fifa, o Botafogo deve antecipar uma partida pelo Brasileiro, já que o campeonato não vai parar. O Alvinegro pretende contar com seus jogadores na reta final da competição, na qual briga pela título.

