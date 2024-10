Al-Nasr estreia na President’s Cup com brasileiro pronto para enfrentar ex-clube

O Al-Nasr, que conta com o zagueiro brasileiro Gustavo Mueller no elenco, fará sua estreia na UAE President’s Cup, principal copa dos Emirados Árabes, na próxima sexta-feira (18). A equipe, que é a atual vice-campeã do torneio, enfrenta o Sharjah, às 10h (de Brasília).

O defensor do Al-Nasr, que teve passagem pelas categorias de base do Flamengo, deve estar mais uma vez à disposição para o confronto. Dessa maneira, Gustavo projetou a estreia no torneio e afirmou que o time vai em busca de uma boa campanha na copa, assim como na última temporada, de olho no título.

“Será um grande duelo, contra uma grande equipe que é o Sharjah, mas também temos nossa qualidade e mostramos que sabemos jogar essa competição, como na última temporada. Estamos nos preparando forte e vamos buscar a classificação, mirando chegar longe na copa, e brigarmos pelo título do torneio mais uma vez”, disse Gustavo.

LEIA MAIS: Neymar se aproxima de retorno no Al-Hilal e CBF analisa possível convocação

Além disso, é um duelo especial para Gustavo, que irá enfrentar seu ex-time. O zagueiro está desde 2020 nos Emirados Árabes, e iniciou sua trajetória no país pelo Sharjah, onde jogou até 2023. O brasileiro também falou sobre a expectativa para o duelo e afirmou que, hoje, o foco é o Al-Nasr.

“É sempre especial enfrentar o Sharjah, clube em que tive uma grande passagem e tenho um carinho. Um clube onde conquistei títulos e que me abriu as portas nos Emirados Árabes. Mas hoje, eu defendo e meu foco é total no Al-Nasr, que também é uma grande equipe na qual espero continuar tendo muitas alegrias. Espero que possamos fazer um ótimo jogo e sair com nossa classificação”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.