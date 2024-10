Mano Menezes testa ataque diferente no Fluminense

O Fluminense tem escalação praticamente definida para enfrentar o Flamengo, na quinta (17), pela 30ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta (16), o time treinado por Mano Menezes encerrou a preparação para o duelo em questão.

Assim, o técnico treinou a equipe com Marquinhos e Lima no ataque, ao lado de Kauã Elias. No entanto, é possível que Jhon Arias retome a vaga de Marquinhos, segundo o “ge”. Afinal, o jogador deve voltar após se ausentar dos treinos para defender a Colômbia na Data Fifa.

LEIA MAIS: Fluminense inicia ‘sequência rubro-negra’ para se afastar do Z4 do Brasileirão

Thiago Silva, mesmo participando de treino no gramado, não está 100% recuperado e, assim, é dúvida. Ele já é ausência há duas partidas na equipe principal. Ignácio, recuperado de lesão, deve largar jogando. Bernal, que sequer entrou em campo pelo Uruguai na Data Fifa, também constará nos titulares. Quem não vai para o jogo é Serna (machucado) e a dupla Keno e Marcelo (suspensa).

Dessa forma, eis a provável escalação do Fluminense para esta quinta: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias.

Em 16º, o Flu precisa vencer para seguir se afastando das chances de rebaixamento. Caso vença a partida, a ser realizada no Maracanã, nesta quinta, às 20h (de Brasília), o Tricolor poderia até mesmo ganhar a posição do Athletico, que vem em 15º na tabela do Brasileirão.

