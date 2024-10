Flamengo: Filipe Luís não terá trio titular contra o Fluminense

O técnico Filipe Luís não contará com Gerson, De La Cruz e Erick Pulgar para o clássico com o Fluminense na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Os jogadores, que estavam com suas seleções na Data Fifa, serão poupados, visando ao duelo contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

Gerson e Pulgar, por exemplo, atuaram cerca de 90 minutos pelo Brasil e Chile, respectivamente, na última rodada das Eliminatórias. Assim, o entendimento da comissão técnica é que os jogadores estão desgastados, assim como De la Cruz. No entanto, o uruguaio atuou apenas o segundo tempo contra Equador, na última terça-feira. Contudo, não será aproveitado contra o Fluminense.

Por outro lado, Arrascaeta e Gonzalo Plata, que jogaram por Uruguai e Equador, serão relacionados e ficarão no banco de reservas. O meia atuou somente no primeiro tempo, enquanto o atacante ficou os 90 minutos em campo. No entanto, reapresentou-se em melhores condições que seus companheiros.

Por conta dos desfalques no meio de campo, é possível que Filipe Luís recoloque Léo Ortiz como volante. Afinal, Fabrício Bruno retornou da Seleção Brasileira sem entrar em campo e está em condições de jogo. Varela, por sua vez, será reavaliado por conta de um problema no ombro, sofrido ainda no primeiro jogo do Uruguai na Data Fifa.

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno (Evertton Araújo), Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique e Gabigol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.