Atlético de Madrid proíbe venda de ingressos para torcedores que frequentam setor do estádio

O Atlético de Madrid está tomando medidas para evitar que incidentes como o ocorrido no clássico contra o Real Madrid, no último dia 29 de setembro, se repitam. Na ocasião, objetos foram arremessados contra o goleiro adversário Thibaut Courtois, e o clube acabou sendo punido pelo Comitê de Competição, com o fechamento de parte do estádio Metropolitano. Ainda existe a possibilidade de uma segunda sanção pela Comissão Antiviolência, que pode determinar o fechamento total do estádio por 15 dias. Além disso, os Colchoneros receberam uma multa no valor de 105 mil euros (cerca de R$ 645 mil).

Ao mesmo tempo, esses incidentes se somam à punição da Uefa pelo comportamento de alguns torcedores na partida contra o Benfica, na fase de liga da Champions 2024/25, que exibiram símbolos e saudações nazistas. Dessa maneira, o Atlético recebeu uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 184,5 mil). O clube também foi advertido de que, se esse comportamento se repetir, poderá ser proibido de vender ingressos em jogos fora de casa.

Dessa forma, o Atlético decidiu não vender ingressos para os próximos cinco jogos como visitante, em outubro e novembro. Especificamente para os sócios da arquibancada inferior da parte sul do estádio, área onde se concentra uma torcida organizada do clube. Isso inclui as partidas contra o Real Betis (27/10), Unió Esportiva Vic (31/10), Paris Saint-Germain (6/11), Mallorca (10/11) e Sparta Praga (26/11).

“Durante esse período, esperamos concluir a investigação que está sendo conduzida pelo Departamento de Segurança do clube, em conjunto com a polícia, para identificar todos os envolvidos nesses incidentes”, informou o Atlético.

Atlético de Madrid pede desculpas para torcedores

Muitos torcedores comuns que escolheram essa mesma área do estádio ao comprar seus ingressos acabaram sendo prejudicados pela atitude de outras pessoas. Alguns desses torcedores, inclusive, já haviam reservado voos e hotéis para as viagens europeias.

Dessa maneira, clube reconhece que “essa medida é injusta para muitos sócios que se comportaram corretamente”, e por isso pediu desculpas.

“Trata-se de uma situação grave que está prejudicando seriamente a imagem do Atlético de Madrid e de sua torcida. Mas, estamos tomando essa decisão excepcional com a esperança de que nos ajude a erradicar esse tipo de atitude”, explicou o clube.

