Thiago Silva desfalca o Fluminense em clássico contra o Flamengo

O zagueiro Thiago Silva vai desfalcar o Fluminense no clássico contra o Flamengo, nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação do desfalque foi inicialmente pelo jornal “O Globo.”

Há quase um mês, Thiago Silva sofreu uma lesão no calcanhar na partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético, no Maracanã. Ele, aliás, chegou a atuar no sacrifício no jogo de volta e foi poupado das partidas contra Atlético-GO (29/09) e Cruzeiro (03/10), pelo Brasileirão.

No último sábado, Thiago Silva chegou a treinar no campo. Porém, as dores na região do calcanhar de Thiago persistem.

Com Thiago Silva ausente, uma provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias. Recuperado de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o zagueiro Ignácio deve ser o substituto do camisa 3.

Além do experiente zagueiro, Mano Menezes não poderá contar com três jogadores. O atacante Kevin Serna, com lesão muscular na coxa, e os suspensos Keno e Marcelo.

O Fluminense é o atual 16º colocado da tabela, com 30 pontos – um a mais que Vitória e Corinthians, primeiros clubes no Z-4, e tendo um jogo a menos que os rivais.

