Defesa de Caio Paulista nega repasses financeiros feitos para ex-cunhada

A defesa de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, negou as acusações feitas por sua ex-mulher e mãe de sua filha, Ana Clara Monteiro. A influenciadora recentemente revelou supostas agressões feitas pelo atleta, mostrando imagens em que exibe hematomas pelo corpo.

Além disso, Ana Clara afirma que sua irmã teria recebido repasses financeiros do jogador para tentar forjar provas contra ela. Na ocasião, Ana Caroline Bernardi escreveu uma carta à mão com informações sobre um suposto amante, que seria o verdadeiro autor das violências.

A advogada do lateral desmentiu as novas acusações, dizendo que são distorcidas da realidade e que as alegações são para prejudicar a imagem do atleta. Além disso, explicou o motivo dos depósitos feitos para Ana Caroline, a ex-cunhada.

“Os depósitos realizados foram feitos apenas em duas ocasiões, exclusivamente para prestar assistência alimentar e restabelecer a luz cortada, conforme comprovantes anexados e diálogos mantidos por Whatsapp com a irmã de Clara. O requerente já solicitou extrato bancário dos últimos dois anos para comprovar que foram somente esses os depósitos referidos na matéria e não foram frequentes e nem com fins escusos”, justificou Ana Beatriz Saguas.

Ana Beatriz Saguas ainda ressaltou que Clara Monteiro distorceu a realidade ao falar sobre supostas evidências que a família de Caio Paulista teria criado.

“A manipulação e adulteração de provas são práticas atribuídas à própria Ana Clara, que tem utilizado métodos duvidosos, na ação cível que discute união estável, guarda, pensões e indenização por danos morais. Ela apresentou uma foto do requerente com sua atual namorada como prova da alegada união estável, além de uma conversa de Whatsapp adulterada, na qual ocultou o contexto completo das mensagens”, finalizou a advogada.

