Operário vence o Sport e cala a Ilha do Retiro lotada

Em jogo atrasado da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário venceu o Sport por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro, em Recife. Os gols da vitória foram de Boschilia e Nathan Fogaça, no primeiro e segundo tempo, respectivamente.

Com o resultado, o Trem Fantasma subiu para a oitava colocação na tabela e se mantém vivo na briga pelo acesso, somando 46 pontos. Por outro lado, o Leão deixou de assumir a vice-liderança da competição e segue na terceira posição, com 53.

O jogo

Logo no início da partida, na primeira chance do jogo, os visitantes saíram na frente do placar com Boschilia. O meia recebeu de Daniel, dentro da área, e finalizou no contrapé do goleiro. O empate dos donos da casa saiu ainda no primeiro tempo, aos 21, com Titi Ortíz. A bola sobrou para o meia que bateu de primeira, fazendo um belo gol após leve desvio no adversário. Caíque França, goleiro do Sport, foi substituído aos 16 minutos de jogo, após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo.

A partida retornou agitada na segunda etapa, com boa chance dos visitantes logo no primeiro minuto e resposta com pressão do Leão nos momentos seguintes. Aos 37 minutos, Nathan Fogaça colocou o Fantasma novamente na frente, após aproveitar cruzamento na medida pela direita e tocar de cabeça para balançar as redes.

Próximos jogos

Pela 32ª rodada da Segundona, o Operário recebe o Paysandu no próximo domingo (20), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger. Enquanto isso, o Sport Recife recebe o Botafogo-SP no mesmo dia, às 19h30, na Ilha do Retiro.

SPORT 1X2 OPERÁRIO

Série B – 2024 – 16ª rodada / Série B

Data: 16/10/2024

Local: Ilha do Retiro – Recife/PE

SPORT: Caíque França (Thiago Couto, 16’/1ºT); Igor Cariús (Di Placido, 31’/2ºT), Chico, Luciano Castán e Dalbert (Felipinho, 0’/2ºT); Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz (Barletta, 11’/2ºT); Lucas Lima, Wellington Silva e Gustavo Coutinho (Zé Roberto, 11’/2ºT). Técnico: Pepa

OPERÁRIO-PR: Rafael Santos; Sávio (Thales Oleques, 32’/2ºT), Allan Godói (Joseph, 20’/1ºT), Willian Machado e Gabriel Feliciano; Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Nathan, 32’/2ºT), Felipe Augusto (Ronald, 13’/2ºT)e Daniel Lima (Ronaldo, 12’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

Gols: Boschilia, aos 3′ do 1ºT (0-1); Titi Ortíz, aos 21′ do 1ºT (1-1); Nathan Fogaça, aos 37′ do 2ºT (1-2)

Cartão amarelo: Dalbert, Zé Roberto, Felipe (SPT); Boschilia, Daniel, Joseph (OPE)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Julio Cesar Souza Gadêncio (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

