Lucas Moura brilha, São Paulo sobra em Campinas e vence o desinteressado Vasco

Na retomada do Brasileirão após a Data-Fifa de outubro, o São Paulo não teve dificuldades para vencer o Vasco por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (16), em Campinas, no interior paulista. Luciano, na primeira etapa, e Lucas Moura (duas vezes no segundo tempo) anotaram os gols no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 30ª rodada.

Com o resultado, o Tricolor chega a 50 pontos, um a menos que o Flamengo, quarto colocado. Já o Cruz-Maltino estaciona nos 37 pontos, em décimo na tabela. O time carioca, aliás, volta atenção para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, sábado, contra o Atlético, em São Januário.

O jogo

O Vasco até iniciou melhor, com bom diálogo entre Coutinho e Payet. Mas o gol do São Paulo aos oito minutos mudou completamente o cenário. Luciano tabelou com Calleri, superou Maicon e finalizou, contando com falha do goleiro de Léo Jardim, que viu a bola passar por entre as pernas. Aberto pela direita, Erick levou ampla vantagem sobre Piton e arriscou alguns chutes. Com Payet sumido, os visitantes chegaram em cabeceios sem perigo de Vegetti e em uma grande chance de Philippe Coutinho, que recebeu bom passe de Paulo Henrique dentro da área, mas arrematou cruzado à direita do gol. Vegetti, aliás, estava bem posicionado e poderia ter recebido o passe.

Lucas desencanta contra o Vasco

Lucas Moura, que ainda não havia marcado nos seis jogos que disputou contra o Cruz-Maltino ao longo da carreira, foi o dono do segundo tempo. Afinal, anotou dois gols e participou de boas chegadas do Tricolor. Logo no primeiro minuto, aliás, ele saiu do campo defensivo, arrancou contra a defesa carioca e finalizou cruzado para ampliar: 2 a 0. Depois, aos 21′, Lucas fez o segundo dele na partida e o terceiro do São Paulo. O meia marcou de cabeça após escanteio cobrado por Wellington Rato. O placar poderia ter sido maior caso Erick, Luciano e Rato também tiveram chances na etapa final. Pelo lado do Vasco, Coutinho teve a melhor oportunidade.

SÃO PAULO 3×0 VASCO

31ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 16/10/2024 (quarta-feira)

Público: –

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Gols: Luciano, 8′/1ºT (1-0); Lucas Moura, 1′/2ºT (2-0); Lucas Moura, 21′/2ºT (3-0)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Sabino (Santi Longo, 37′/2ºT) e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Galoppo, 37′/2ºT), Lucas Moura (Ferreira, 31′/2ºT), Luciano (Rodrigo Nestor, 31′/2ºT) e Erick (Wellington Rato, 20′/2ºT); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, intervalo), João Victor, Maicon e Lucas Piton (Leandrinho, 13′/2ºT); Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Jean David, 30′/2ºT); Payet (Rayan, 13′/2ºT), Emerson Rodríguez e Vegetti (Galdames, 29′/2ºT). Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Gabriel Rodrigues Dias Taamy (SP)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA-Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG/VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Welington (SPA)

