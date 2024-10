Sem perder há dois meses, Botafogo tem marcas para defender e ampliar

Os minutos e as horas parecem se multiplicam antes do reencontro do Botafogo com a sua gente. Há torcedor subindo pelas paredes e olhando o relógio toda hora. Com o encerramento da Data-Fifa, o Glorioso está novamente completo e pronto, enfim, para as novas batalhas que se anunciam. Agora, inclusive, com sete jogadores de seleção (Gatito, Bastos, Telles, Almada, Savarino, Luiz Henrique e Jesus). E a primeira das disputas será no Campeonato Brasileiro, torneio pelo qual o time alvinegro lidera de forma isolada. Além da ponta, o Mais Tradicional tem a missão de defender e ampliar as suas marcas já no embate desta sexta-feira (18), às 20h, contra o Criciúma, no Maracanã, pela rodada 30 da competição nacional.

Sem saber o que é perder há mais de dois meses, o Botafogo já estabeleceu a maior invencibilidade desta temporada e, consequentemente, durante a era Artur Jorge. 11 partidas, após o triunfo sobre o Paranaense por 1 a 0, na Ligga Arena. Antes do treinador bracarense, o Glorioso foi imbatível durante dez compromissos. Nove com o interino Fábio Mathias e um com a singela colaboração de Tiago Nunes, demitido no começo do ano. Para efeito de comparação, naquele período, o Glorioso disputava as fase eliminatória da Libertadores, o Carioca e a Taça Rio. O nível da façanha atual contempla as fase mais agudas do torneio internacional, além de confrontos contra gigantes do país no Brasileirão.

“O número de jogos é sempre importante de discutir, mas há uma diferença entre fazer 73 jogos e fazer 73 jogos de exigência máxima. Estamos lutando em duas competições, não temos margem para ter algum abrandamento em jogo nenhum. Todos os jogos são finais para nós. Demonstramos, então, nosso caráter. É um sinal de força mental, da experiência de grande parte dos jogadores. Sabemos, portanto, para que jogamos, o que jogamos, e é sempre muito importante ter equilíbrio mental para estarmos predispostos a tudo que virá até o fim da temporada. Somos, assim, uma equipe competitiva e intensa”, sublinhou o técnico bracarense.

‘Parejohn’, pronto para defender a cidadela do Botafogo

Melhor ataque do Brasileirão, com 47 gols, o Botafogo não encanta somente do meio para frente. Elogiado por Artur Jorge e considerado pelo técnico minhoto como o melhor goleiro do Brasil, John estará em campo para enrijecer esta condição e, quem sabe, alcançar o antecessor na Estrela Solitária.

No Brasileirão, John está há três jogos sem sofrer gols, ou seja, mais de 270 minutos com a cidadela intacta. Perri, em 2023, passou cinco partidas incólume na mesma competição. O atual guardião alvinegro, no Brasileirão deste ano, quase igualou a marca, fechando o gol durante quatro embates.

Dia de recorde

No Maracanã, o Botafogo se apresentará diante de casa cheia. Com mais de 50 mil entradas vendidas no Maracanã, o Glorioso terá, contra o Criciúma, o maior público de 2024. O recorde anterior era da partida contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, no mês passado, pela Copa Libertadores: 40.089 presentes no Colosso do Subúrbio.

