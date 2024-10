Fluminense tenta quebrar longo e incômodo jejum diante do Flamengo

O Fluminense terá dez finais pela frente para permanecer na elite do futebol brasileiro e salvar a temporada. Assim, o primeiro deles acontece nesta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), diante do rival Flamengo, no Maracanã. Para permanecer fora do Z4, os comandados do técnico Mano Menezes terão que quebrar o jejum de oito partidas sem vencer o Rubro-Negro.

A última vez em que o Tricolor de Laranjeiras venceu o rival foi na decisão do Campeonato Carioca de 2023, quando se sagrou bicampeão. Na ocasião, o elenco necessitava tirar uma desvantagem de dois gols após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida e aplicou uma goleada por 4 a 1, com ótimas atuações de Marcelo e Germán Cano.

Desde então, o Fluminense teve quatro empates e quatro derrotas no confronto. Nesses oito jogos, aliás, a equipe estufou a rede em apenas uma oportunidade, com Yony González, no empate por 1 a 1, no dia 11 de novembro, no ano passado. Pelo Campeonato Brasileiro, a última vitória foi em 2022, pela 27ª rodada, por 2 a 1.

Nos últimos 20 clássicos, o Tricolor venceu apenas dois. Um deles foi no primeiro turno, diante do Vasco, no Maracanã, por 2 a 1. Além disso, o outro triunfo foi justamente a goleada por 4 a 1, que sacramentou o bicampeonato do Carioca, em 2023, sob o comando de Fernando Diniz.

Ainda nesta edição do Brasileirão, a equipe perdeu duas vezes para o Botafogo, ambas por 1 a 0, no Nilton Santos e no Maracanã, assim como 2 a 0 para o Vasco, novamente no estádio administrado pelo Alvinegro. No primeiro Fla-Flu, mais uma derrota por 1 a 0, com gol de Pedro, de pênalti. O revés gerou a demissão de Fernando Diniz após fraco desempenho nas onze primeiras rodadas.

Monstro de fora

Desde que retornou ao Fluminense, Thiago Silva não teve a oportunidade de atuar em clássicos, visto que não enfrentou Vasco e Botafogo. Nesta quinta-feira (17), não será diferente, pois o defensor segue com dores na região do calcanhar esquerdo. Ele chegou a atuar no sacrifício no revés para o Atlético-MG, na Arena MRV, que culminou na eliminação nas quartas da Libertadores.

O técnico Mano Menezes também não poderá contar com Keno e Marcelo, ambos suspensos, assim como Kevin Serna, que tem uma lesão muscular. Dessa forma, a tendência é que Lima seja titular na frente ao lado de Arias e Kauã Elias. Marquinhos é outro nome que também disputa uma vaga no setor ofensivo.

Por outro lado, Diogo Barbosa e Germán Cano estão de volta depois de desfalcarem a equipe no triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Ignácio, por sua vez, está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, e deve ir a campo diante do rival. O Tricolor está fora do Z4 e soma 30 pontos, um a mais que Vitória e Corinthians na luta pela permanência.

Retrospecto recente no Fla x Flu

Fluminense 0 x 1 Flamengo — 23/06/24 — Campeonato Brasileiro

Flamengo 0 x 0 Fluminense — 17/03/2024 — Campeonato Carioca

Fluminense 0 x 2 Flamengo — 09/03/2024 — Campeonato Carioca

Fluminense 0 x 2 Flamengo — 25/02/2024 — Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 1 Fluminense — 11/11/2023 — Campeonato Brasileiro

Fluminense 0 x 0 Flamengo — 16/07/2023 — Campeonato Brasileiro

Flamengo 2 x 0 Fluminense — 01/06/2023 — Copa do Brasil

Fluminense 0 x 0 Flamengo — 16/05/2023 — Copa do Brasil

