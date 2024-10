Filipe Luís encara o seu primeiro clássico como técnico do Flamengo

A partida entre Flamengo e Fluminense nesta quinta-feira (17), no Maracanã, marcará o primeiro clássico do técnico Filipe Luís no cargo. O treinador, aliás, chega para o confronto com moral. Afinal, o time rubro-negro tem 100% de aproveitamento desde a sua chegada.

Filipe Luís foi efetivado como técnico do Flamengo após a saída de Tite, que vinha sendo muito criticado pelos rubro-negros, principalmente pela queda na Libertadores. Assim, o time de Filipe venceu o Corinthians (1-0) e o Bahia (2-0).

Sucesso em clássico na base

Antes do profissional, Filipe Luís treinou os times sub-17 e 20 do Rubro-Negro. No primeiro, conquistou o título da Copa Rio da categoria. Na decisão, o Flamengo bateu o Vasco, nos pênaltis, em São Januário.

Retrospecto contra o Fluminense como jogador

Durante a sua passagem pelo Mais Querido como jogador, Filipe Luís enfrentou o Fluminense 28 vezes, com10 vitórias, seis empates e seis derrotas. Além disso, marcou dois gols.

