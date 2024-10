Vini Jr está no top 10 de jogadores mais bem pagos do mundo em 2024

Um dos grandes nomes do Real Madrid e favorito à conquista da Bola de Ouro, Vini Jr entrou na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Assim, de acordo com o levantamento da revista Forbes, o brasileiro aparece na sétima posição, com rendimentos de 55 milhões de dólares (cerca de R$ 311 milhões) por ano, incluindo salários e patrocínios.

Segundo o tradicional periódico, a popularidade do atacante fora de campo alavancou os negócios em sua carreira. Dentre eles, a publicidade com outras marcas, que aumentou os ganhos. Além disso, o atleta se destaca em campo, com gols em finais de Champions League e títulos importantes com a camisa merengue.

“Vinicius está no Real Madrid desde os 18 anos e neste tempo se tornou um goleador elétrico. Assim, ele também se tornou uma figura extremamente comercializável, imensamente popular na América Latina”, escreveu a revista.

Dessa forma, o top 3 do ano passado segue reinando. Cristiano Ronaldo está na primeira colocação, seguido por Messi e Neymar. O craque português do Al-Nassr alcançou um rendimento de 285 milhões de dólares (cerca de R$ 1,6 bilhão).

Recentemente, o site Football Benchmark publicou um estudo em que o brasileiro aparece na quarta colocação no ranking dos jogadores mais valiosos do mundo. Sendo assim, Vini Jr está atrás de Mbappé, Haaland e Jude Bellingham, com um valor de 175,6 milhões de euros (R$ 1,066 bilhão).

Confira os 10 jogadores mais bem pagos do mundo

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 285 milhões de dólares

Messi (Inter Miami) – 135 milhões

Neymar (Al-Hilal) – 110 milhões

Benzema (Al-Ittihad) – 104 milhões

Mbappé (Real Madrid) – 90 milhões

Haaland (Manchester City) – 60 milhões

Vinicius Junior (Real Madrid) – 55 milhões

Salah (Liverpool) – 53 milhões

Sadio Mané (Al-Nassr) – 52 milhões

De Bruyne (Manchester City) – 39 milhões

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.