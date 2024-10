Pogba assume responsabilidade por doping e promete voltar mais forte

Em sua primeira entrevista desde que teve a pena reduzida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), Pogba prometeu voltar ainda mais forte e retomar a carreira. O meio-campista assumiu a responsabilidade de não ter checado e não ter sido mais cuidadoso ao observar as substâncias.

“Com certeza, será um novo Pogba. Isso é certo. E de uma maneira positiva. Com mais fome, com mais determinação. Me sinto como uma criança que só quer ser profissional de novo. É essa a raiva que eu tenho. É o que me move. Vou fazer o máximo para voltar ao meu nível, até melhor. Por que não”, disse Pogba, em entrevista à emissora ESPN.

“Você tem que checar tudo três vezes, podemos dizer assim. Jogadores, técnicos, chefs e fisioterapeutas… Isso pode acontecer. Assim, o conselho que daria a todos é anotar tudo, pergunte a quem tiver que perguntar, as agências de doping, se está tudo certo, para garantir que não vai ter problema. Eu assumo a responsabilidade por não ter checado”, completou.

Pena reduzida

Vale lembrar que o jogador testou positivo para testosterona em setembro do ano passado, após o duelo com a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A substância é proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

Dessa forma, o Tribunal Antidoping da Itália aceitou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e aplicou a pena máxima de quatro anos. Em junho, aliás, Pogba chegou a afirmar que “estava morto para o futebol’ e que por pouco não decidiu se aposentar.

Com a pena reduzida para 18 meses, o atleta poderá voltar a treinar com o elenco da Juventus já a partir de janeiro, e estará livre para entrar em campo novamente em março. Apesar disso, segundo o jornal “Gazzetta dello Sport”, ambos planejam a rescisão de contrato, que vai até 30 de junho de 2026.

“Uma das coisas mais importantes foi limpar tudo e só ter energia positiva ao meu redor, e obviamente ser profissional, fazer a coisa certa. Não tenho mais 18 anos. Tenho que tomar cuidado de mim. Quero dedicar todo o tempo que tenho no ano que vem para aquilo que amo mais. Vejo o futebol totalmente diferente agora, quero aproveitar cada momento até o final da minha carreira“, ressaltou.

