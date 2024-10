Piqué repudia Super Mundial de Clubes e sugere redução no número de times

A criação do Super Mundial de Clubes com o aumento de partidas no calendário tem causado revolta entre jogadores e personalidades. Sendo assim, Gerard Piqué foi mais um a criticar o inchaço da próxima temporada e desaprovou o formato da competição e também da Liga das Nações.

Além disso, o ex-jogador sugeriu a redução no número de time nas competições. De acordo com o espanhol, os torneios têm como objetivo gerar mais lucro, mas que prejudicam a experiência dos torcedores e dos atletas.

“São muitos jogos, e, agora, estamos vendo os jogadores dizerem: ‘Ouçam, nós vamos nos lesionar’. Há sempre jogos a cada três dias, nós não temos tempo para descansar no verão. Eu sugeriria reduzir as partidas. Em vez de 20, por que não fazem campeonatos com 16 equipes?”, disse.

“Eu perguntaria à Uefa: ‘Por que motivo criaram a Liga das Nações, que é uma nova competição complicada de seguir?’. E diria à Fifa: ‘Não façam este Mundial de Clubes que criaram’. Entendo que queiram gerar mais receitas, mas para o bem do futebol acho que poderia ser muito melhor ter menos partidas, mas mais experiências premium e exclusivas. Seria mais fácil entreter o público, e os jogadores teriam menos jogos”, completou.

Recentemente, Rodri, De Bruyne e Pep Guardiola também se manifestaram contra os excessos de partidas e pediram mudanças às organizações. As principais ligas da Europa e a FifPro, sindicato internacional dos jogadores, também se mostraram contra o novo calendário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.