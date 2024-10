Neymar aproveita estadia de tenista de sucesso em Riade e regista encontro

Neymar está em fase final de recuperação da lesão grave no joelho. Tanto que já realiza atividades com o restante do grupo do Al-Hilal. Com isso, permanece em Riade, cidade em que mora na Arábia Saudita e é sede de sua equipe. Assim, ele vem tentando aproveitar seus últimos momentos de recuperação e encontrou o tenista Carlos Alcaraz, na última quarta-feira (16).

O atleta espanhol, expoente no tênis, realizou uma partida de exibição no país. O craque foi prestigiar o jogo e destacou o encontro.

“Fico feliz em te ver, irmão. Você é um fenômeno”, frisou o atacante brasileiro.

Posteriormente, Alcaraz respondeu à postagem de Neymar

“Grande irmão! Feliz de te ver de novo”, indicou o tenista espanhol de maneira recíproca.

Carlos participa de um campeonato de exibição em Riade chamado “Six Kings Slam” (torneio dos seis reis na tradução para o português). O esportista garantu um triunfo sobre o dinamarquês Holger Rune por dois sets a zero. Em seguida, ele vai enfrentar o também espanhol Rafael Nadal na semifinal, que ocorre nesta quinta-feira (17). O outro jogo que vale uma vaga na decisão do campeonato será entre o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic.

Neymar perto de voltar aos gramados

A expectativa é de que Neymar possa voltar a ser relacionado para um confronto na próxima segunda-feira (21). Isso porque, na oportunidade, o Al-Hilal vai enfrentar o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia. A propósito, a contusão grave em que Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo completa um ano nesta quinta-feira. O craque, aliás, machucou-se no decorrer da derrota da Seleção Brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

