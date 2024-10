Lucas Paquetá critica vazamento de informações sobre investigação de apostas

Lucas Paquetá emitiu um comunicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (17), para criticar o vazamento de informações sobre a investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA), que apura seu suposto envolvimento em um esquema de apostas em jogos da Premier League.

O brasileiro afirmou que pediu aos seus advogados para investigar a origem desses vazamentos na imprensa brasileira e inglesa. Segundo ele, a exposição de detalhes do caso pode prejudicá-lo durante o processo de análise.

Paquetá, jogador do West Ham, é acusado de forçar cartões amarelos em quatro partidas para beneficiar conhecidos financeiramente.

“Estou frustrado e chateado por ler artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência”, diz o comunicado.

Veja a publicação de Lucas Paquetá:

Uma publicação compartilhada por Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

Ao mesmo tempo, caso Lucas Paquetá acabe sendo considerado culpado, ele pode ser banido do futebol inglês. No entanto, ainda poderia atuar no Brasil no futuro, já que a legislação nacional não prevê um banimento completo das atividades. Além disso, Paquetá teve seu nome convocado para depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado Federal, marcada para o dia 29 de outubro.

