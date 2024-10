O Corinthians encara o Athletico-PR nesta quinta-feira (17/10), às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, é direto contra o rebaixamento. Afinal, o Timão é o 18° colocado com 29 pontos e pode deixar a zona de descenso em caso de vitória. Já o Furacão está na 15° posição, com 31 pontos, dois a menos que o Alvinegro e pode entrar no Z4. Este duelo teá a narração de Marcus Cassino.

Esta partida decisiva na luta contra o G4 ainda conta com Figueiredo Junior na narração e Luiz Gaspar com as reportangens. Confira tudo o que rolar neste duelo clicando na arte acima.

