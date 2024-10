Messi reflete sobre fim da carreira e diz que não planeja jogar a Copa de 2026

A carreira de Messi está chegando ao fim e as homenagens para um dos maiores nomes da história do futebol já começaram. Durante uma cerimônia organizada pelo jornal ‘Marca’, para homenagear o craque como jogador com mais títulos conquistados no futebol, o argentino afirmou que não tem grandes metas até decidir se aposentar.

“Realizei todos os meus sonhos e conquistei muito mais do que imaginava quando era criança. Alcancei o maior sonho de todos, que foi vencer uma Copa do Mundo. Agora, vivo o presente, aproveitando o dia a dia”, disse o argentino.

Apesar de sua grande atuação recentemente pela Argentina, com três gols marcados e duas assistências contra a Bolívia, Messi não tem planos de disputar a Copa do Mundo de 2026.

“Quando o momento chegar, vou decidir. Espero poder jogar em alto nível e ser feliz, que é o mais importante. Não tenho como objetivo chegar ao próximo Mundial”, explicou o craque.

Messi já conquistou 46 títulos coletivos em sua carreira, o mais recente no início deste mês, ao ganhar a Supporters’ Shield com o Inter Miami, por ter sido a melhor equipe da fase regular da MLS. No entanto, o jogador de 37 anos não se preocupa com números.

“Não fico contando os títulos, especialmente os individuais. Passei por muitos momentos difíceis também. Nem tudo foi fácil, mas as decepções me ajudaram a crescer”, concluiu.

