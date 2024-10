Botafogo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira (18), às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro jogo do Alvinegro como mandante no estádio após 10 anos. O clube carioca é líder da competição, com 60 pontos. Por outro lado, o Tigre entrou na rodada na 12ª colocação, com 35 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Botafogo

O Botafogo chega para o confronto após vencer o Athlético Paranaense fora de casa por 1 a 0, com gol de Igor Jesus. Com o resultado, a equipe abriu três pontos de vantagem do segundo colocado na tabela, Palmeiras. O técnico Artur Jorge pode poupar o zagueiro Bastos, que atuou nas duas partidas pela Seleção da Angola. Dessa forma, Pablo entra no lugar do jogador na posição.

Como chega o Criciúma

O Criciúma, por sua vez, também venceu na última rodada. O Tigre conseguiu um triunfo de 2 a 0 contra o Atlético Goianiense jogando em casa. O resultado foi importante para a equipe abrir três pontos e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O técnico Cláudio Tencati terá o desfalque de Patrick de Paula, que pertence ao Alvinegro e não pode jogar. Já o lateral-direito Dudu também é desfalque. Além disso, Bolasie deve começar no banco e Arthur Caike pode assumir a posição.

BOTAFOGO X CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sexta-feira, 18/10/2024, às 20h (de Brasília)

BOTAFOGO: Jhon, Vtinho, Bastos (Pablo), Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke e Allano. Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (SP)

