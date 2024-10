Ex-Treze, Carlos Coppetti marca de peito e garante vitória na Arábia Saudita

Com passagem recente pelo Treze, o volante Carlos Coppetti marcou seu primeiro gol desde o retorno ao Hetten FC, da Arábia Saudita, na partida da última quarta-feira (16) contra o Al-Saqer. O time venceu o duelo por 2 a 1, com o gol da vitória marcado por Coppetti, de peito, aos 96 minutos de jogo, já nos acréscimos. Ele celebrou o gol decisivo e comentou sobre a utilização do peito para marcar.

“Muito feliz por marcar meu primeiro gol nesta volta ao Hetten. Foi um gol muito importante, pois nos trouxe a vitória e os três pontos que estávamos buscando. Nosso time mostrou muita garra e foco durante todo o jogo e conseguimos vencer nos minutos finais. O peito foi um recurso que precisei utilizar naquele momento e garantimos a vitória”, disse o volante.

Com a vitória sobre o Al-Saqer, o Hetten chegou a quatro pontos em seis jogos e subiu para o 14º lugar na tabela de classificação do Grupo B da Second Division League. Esta foi a terceira partida de Coppetti desde sua chegada ao clube, sendo titular em todas.

Dessa maneira, o jogador analisou o início da competição e projetou uma melhora da equipe na tabela.

“A competição é muito disputada, todos os times são bem qualificados, então tivemos um início um pouco difícil. Essa vitória nos traz muita confiança e a expectativa de seguir melhorando. Continuaremos trabalhando duro para evoluir, subir na tabela e brigar pelas primeiras posições”, concluiu Carlos Coppetti.

