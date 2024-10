Payet ou Coutinho? Rivaldo revela quem colocaria como titular do Vasco

O Vasco se prepara para o jogo decisivo das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no próximo sábado (19), em São Januário. No jogo anterior a este duelo, o Cruz-Maltino pode, enfim, estrear Coutinho e Payet juntos – um dos sonhos da torcida. A opção, porém, não deu tão certo, com o São Paulo vencendo por 3 a 0 na última quarta-feira (16). Dessa forma, o pentacampeão Rivaldo, hoje embaixador da Betfair, opinou sobre qual meia deverá jogar a partida decisiva: Philippe Coutinho ou Payet.

Para o ex-meia da Seleção, a decisão do técnico Rafael Paiva entre um dos meias é difícil, ainda mais próximo de uma decisão que pode levar o Vasco a uma final de Copa do Brasil após um hiato de 13 anos de espera.

“São dois grandes jogadores, então é uma decisão difícil para o treinador. E a gente de fora não sabe exatamente como eles estão dentro dos treinamentos, e aí a escolha deixamos o treinador. Mas eu particularmente gosto muito do Coutinho. É um grande jogador, com muita habilidade, que tem uma história bonita dentro do Vasco e pelos outros clubes por onde passou”, destacou Rivaldo.

Na opinião do craque, Coutinho é o cara para ser o titular no jogo decisivo da Copa do Brasil. Afinal, a equipe precisará de mais posse de bola e controle no meio-campo, já que perdeu na ida por 2 a 1 e precisa da vitória.

“Eu prefiro o Coutinho como titular, que voltou buscando jogo, querendo mostrar que é um grande jogador. E no momento, ele está dando conta do recado, participando de jogadas decisivas e até marcou um gol importante contra o Galo, então espero que ele possa ser titular absoluto, pela história e pelo futebol que ele joga”, afirmou Rivaldo, em entrevista à patrocinadora do Vasco.

Números de ambos pelo Vasco

Philippe Coutinho retornou ao Vasco em julho deste ano, e até o momento realizou dez partidas, com dois gols. Já o francês Dimitri Payet, no Vasco desde 2023, fez 31 jogos na temporada, marcando três gols e nove assistências. Ao todo são cinco gols e dez assistências em 50 jogos.

Em toda história na Copa do Brasil, a equipe de São Januário participou de nove semifinais e conquistou o título da competição em 2011, há 13 anos. Na atual edição, o Vasco possui campanha de três vitórias, quatro empates e duas derrotas, marcando 15 gols e sofrendo 13.

