Palmeiras estuda estender empréstimo do atacante Lázaro

O Palmeiras, apesar de ainda brigar ponto a ponto pelo título brasileiro, também já começou a pensar em 2025. Após encaminhar as renovações de contrato com Marcelo Lomba e Marcos Rocha, o Verdão agora precisa decidir se vai ou não permanecer com o meia-atacante Lázaro.

O jogador está emprestado pelo Almería, da Espanha, até dezembro deste ano, e pode ter esse vínculo estendido até o julho de 2025. Para acionar essa cláusula, o Verdão terá que desembolsar R$3 milhões ao clube espanhol. Aliás, vale ressaltar que para ter o jogador até o final de 2024, o Palmeiras pagou R$ 5,3 milhões na cotação da época pelo empréstimo.

O Verdão tem o interesse de estender o período do atacante no clube, mas tem adotado cautela pelo prazo que tem para responder o Almería sobre a sua decisão. O Palmeiras não revela a data que precisa responder o clube espanhol e deseja ver um pouco mais do jogador dentro de campo.

Isso porque Lázaro perdeu um pouco de espaço nos últimos jogos. Ele chegou a ser titular em uma parte da temporada, mas após sofrer uma lesão e chegada de reforços como Felipe Anderson e Maurício, atuou muito menos no Verdão. Aliás, desde as contratações, o jogador esteve em campo apenas por 17 minutos nos últimos cinco jogos.

Nesta temporada, Lázaro disputou 34 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou três gols e deu uma assistência. Os últimos nove jogos da temporada serão cruciais para uma decisão ser tomada. Inicialmente, o Palmeiras tem o interesse de estender o empréstimo por mais seis meses e depois definir pela permanência definitiva ou não.

As cifras envolvendo Lázaro no Palmeiras

Caso o Palmeiras queira permanecer com o atacante, terá que desembolsar R$ 64,1 milhões. Contudo, conforme definido em contrato, se o Verdão decidir exercer a opção de compra, o valor investido no empréstimo será descontado.

Por exemplo, se o clube for manter Lázaro em definitivo já em dezembro, o valor será de R$ 58,7 milhões. Se a decisão vier ao fim do primeiro semestre de 2025, o preço será de R$ 56 milhões.

