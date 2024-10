Monaco x Lille: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de outubro. Nesta sexta-feira (18), Monaco e Lille se enfrentam na partida de abertura da 8ª rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Louis II. A partida será um confronto direto na parte de cima da tabela, entre duas equipes que fazem um bom início de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming).

Como chega o Monaco

Líder isolado do Campeonato Francês 2024/25, o Monaco chega embalado para o jogo desta sexta-feira, em busca da quinta vitória consecutiva na Ligue 1. A equipe aparece no topo da tabela com 19 pontos, dois a mais que o vice-líder e atual campeão PSG. Ambas as equipes estão invictas na competição, mas o clube de Paris tem um empate a mais e, por isso, aparece na segunda posição.

Além disso, este início de temporada marca a melhor campanha do clube em mais de 60 anos, sem falar na vitória sobre o Barcelona na fase de liga da Champions 2024/25.

Contudo, o técnico Adi Hutter terá que enfrentar alguns problemas no elenco. Isto porque Edan Diop, Folarin Balogun e Mohammed Salisu, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Denis Zakaria e Takumi Minamino aparecem como dúvidas.

Como chega o Lille

Por outro lado, o Lille é outra equipe do futebol francês que faz um grande início de temporada. Além de aparecer na 5ª posição com 13 pontos, a equipe venceu o Real Madrid na fase de liga da Champions 2024/25 e promete dificultar a vida do Monaco nesta sexta-feira.

Porém, assim como os donos da casa, o Lille tem problemas para escalar o time nesta 8ª rodada da Ligue 1. A baixa confirmada fica por conta de Benjamin Andre, suspenso. Além disso, Hakon Arnar Haraldsson, Ismaily e Samuel Umtiti, lesionados, também serão desfalques nesta sexta-feira.

Monaco x Lille

8ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 18/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Louis II, em Mônaco (FRA).

Monaco: Philipp Kohn; Wilfried Singo, Christian Mawissa Elebi, Kehrer e Caio Henrique; Magassa (Vanderson), Lamine Camara, Akliouche, Golovin, Eliesse Ben Seguir (Caio Henrique); Breel Embolo. Técnico: Adi Hutter.

Lille: Lucas Chevalier; Tiago Santos (Thomas Meunier), Bafodé Diakite, Alexsandro Ribeiro, Gabriel Gudmundsson e Mitchel Bakker; Angel Gomes; André Gomes (Osame Sahraoui), Bouaddi; Edon Zhegrova e David. Técnico: Bruno Génésio.

Árbitro: Eric Wattellier (FRA)

