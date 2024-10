Fluminense vence, respira na tabela e complica o Flamengo pelo título do Brasileirão

Enfim, o Fluminense voltou a vencer clássicos e quebrou um jejum de oito jogos sem vencer o Flamengo. Nesta quinta-feira, o Tricolor bateu o Rubro-Negro por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lima e Arias anotaram os gols da equipe tricolor. Contudo, Ganso comandou o triunfo após perder o pênalti ainda na primeira etapa. O time de Mano Menezes conseguiu segurar a pressão rubro-negra nos minutos finais e consegue mais um resultado importante.

Com o resultado, o Fluminense respira na competição e sobe para 15ª posição, com 33 pontos. Do outro lado, o Flamengo estaciona na quarta posição, com 51 pontos, e vê título se distanciar. O time rubro-negro, aliás, volta a campo no domingo contra encara o Corinthians, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Rossi pega pênalti

Como de costume, o clássico teve momentos emocionantes no primeiro tempo. O Flamengo foi superior ao Fluminense, que assustou no fim. O jogo começou bastante truncado, com as duas equipes exercendo forte marcação no campo de ataque. Contudo, o Rubro-Negro conseguiu impor seu jogo, com as pontas para abrir a defesa tricolor. Alcaraz, na trave, e Matheus Gonçalves, defendido por Fábio. Gabigol, aliás, teve chances de marcar. Do outro lado, os tricolores criaram melhor com Kauã Elias e Marquinhos. Em um contra-ataque, Martinelli deu ótimo passe para Marquinhos invadir a área e sofrer pênalti, que só foi validado após análise do VAR. Ganso foi para a cobrança, bateu rasteiro e parou em defesa de Rossi, que garantiu o placar igual da primeira etapa.

Ganso se recupera e comanda segundo tempo

Mesmo desperdiçando a cobrança de pênalti, Ganso, aliás, não se abateu e fez o que sabe de melhor: distruibição de jogo. Ele participou dos dois gols do Fluminense. No primeiro, O camisa 10 fez passe genial para Kauã Elias, que carregou até a área e cruzou para Lima abrir o placar no clássico carioca, logo aos quatro minutos na segunda etapa. Depois disso, iniciou a jogada do gol de Arias, que recebeu assistência de Martinelli. A postura do Tricolor se manteve com toques de bola, enquanto o Flamengo tinha dificuldades para se infiltrar na área tricolor.

Fluminense segura o Flamengo

Depois do segundo gol do Fluminense, o técnico Filipe Luís, afinal, acionou Arrascaeta e Michael para tentar buscar o empate. Apesar de ter a posse de bola, o Flamengo não era incisivo na criação das jogadas. As melhores chances aconteceram em cabeçada de Léo Pereira e Lorran. Contudo, Manoel e Thiago Santos foram seguros para brecar as investidas dos adversários.

FLAMENGO 0x2 FLUMINENSE

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Data: 17/10/2024 (quinta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 58.117 presentes

Gols: Lima, 4’/2°T (0-1); Arias, 14’/2°T (0-2)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro, 25’/2°T); Allan, Léo Ortiz (Plata, 16’/2°T), Alcaraz; Matheus Gonçalves (Arrascaeta, 25’/2°T), Bruno Henrique (Michael, 16’/2°T) e Gabigol (Lorran, 32’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo, 33’/2°T), Martinelli, Ganso (Isaac, 29’/2/T); Lima (Renato Augusto, 39’/2°T), Marquinhos (Arias, intervalo) e Kauã Elias (Cano, 33’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Bruno Henrique (FLA), Samuel Xavier, Martinelli, Ganso (FLU)

