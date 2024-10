Mano celebra vitória no Fla-Flu e explica escolha por Arias no segundo tempo

O técnico Mano Menezes valorizou a postura do Fluminense na vitória sobre o Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. Após o jogo, o treinador afirmou que “muitas vezes os clássicos são decididos pelo comportamento das equipes”, ao ser questionado sobre o jejum que o time enfrentava contra rivais.

“O Fluminense se caracterizou há um tempo atrás de jogar de uma maneira que foi uma maneira muito muito vencedora. Mas os adversários também são de grande qualidade sempre quando se vai jogar um clássico e o clássico às vezes se decide mais pela postura pelo comportamento pelas pelas pelas atitudes do que às vezes pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições exatamente por causa dessa rivalidade da história dos confrontos é o clássico”, disse.

Mano também comentou sobre a opção de colocar Arias somente na segunda etapa. O colombiano foi fundamental na vitória no clássico.

“Você acha que um jogador é tão importante, ele joga dois jogos num curto espaço de tempo como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou. Você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo por resta da temporada? A gente não podia correr (esse risco). A tendência também que ele no primeiro tempo quando os outros estavam zerados fisicamente era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Quando ele entrou os outros já tinham 45 minutos jogados, então minimiza um pouco esse desgaste físico”, disse o treinador.

O Fluminense volta a campo na terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O Furacão, com 31 pontos, é concorrente direto dos cariocas na briga contra o Z4.

Outros trechos da coletiva de Mano

Importância de Lima: “Lima jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo, nosso time fica mais próximo, nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe. O Ganso precisa da proximidade desse jogador, às vezes. O Ganso não é um jogador que transpõe o adversário, o Ganso não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então ele precisa de passe seguro e Lima ao sair de lá da beirada. E criar uma dúvida para o adversário para receber a bola entre as linhas ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo.”

Ausência de Thiago Silva: “O mais importante é a gente acreditar em trabalho de equipe. Senão sempre nós vamos reclamar das ausências. E a equipe passou por isso. E ainda estivemos sem uma das referências da equipe que saiu do grupo, que é o André. Faz muita falta obviamente, faz falta um pouco porque era uma das referências da equipe. Então estamos passando por isso já, transformando a equipe numa outra equipe.”

