Astro da música, Bruno Mars acompanha Flamengo x Fluminense no Maracanã

Um dos maiores nomes da música mundial na atualidade, o cantor americano Bruno Mars esteve presente no Maracanã nesta quinta-feira (17) para acompanhar o clássico Flamengo x Fluminense, que terminou com grande vitória tricolor e excelente exibição de Paulo Henrique Ganso.

Bruno Mars está de turnê pelo Brasil e já fez shows no estádio do Morumbis. Ele também se apresentou no Nilton Santos, casa do Botafogo, na última quarta-feira e ainda fará mais dois shows no Rio de Janeiro nos dias 19 e 20. Todavia, após passagens por São Paulo e Rio, Bruno encerrará sua jornada passando por Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

E não foi apenas Bruninho quem esteve no Maracanã nesta quinta-feira; também esteve lá Rosé, integrante do Blackpink. Bruno afirmou que lançará uma música em parceria com a cantora. A faixa se chamará “APT” e chega às plataformas musicais nesta sexta-feira (18)

Vencedor do clássico, o Fluminense postou uma imagem do cantor com a seguinte legenda: “Com o verde da esperança, o @BrunoMars veio ver a vitória do Fluzão!”

