Endrick e Savinho são os brasileiros finalistas do Golden Boy, melhor sub-21

Os brasileiros Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, foram indicados e estão entre os 25 finalistas do prêmio Golden Boy, concedido pelo jornal italiano Tuttosport aos melhores atletas sub-21 que atuam na Europa.

Aliás, os favoritos para conquistar o prêmio são Lamine Yamal, do Barcelona, que conquistou a Eurocopa em 2024, o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, e o inglês Rico Lewis, do Manchester City.

Todavia, o vencedor será escolhido no dia 4 de dezembro. Dois brasileiros já venceram o prêmio: Anderson (ex-Manchester United), em 2008, e Alexandre Pato (ex-Milan), em 2009; eles são os únicos nascidos no Brasil a conquistar o troféu. A premiação existe desde 2003.

Mas, afinal, como funciona a premiação? Nos últimos anos, o Tuttosport fez uma parceria com a consultoria Football Benchmark, que elaborou um ranking de desempenho para os candidatos. O prêmio será definido com base na pontuação e na avaliação de jornalistas.

Veja todos os indicados ao Golden Boy

Lamine Yamal (Barcelona)

João Neves (PSG)

Warren Zaire-Emery (PSG)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique e Mônaco)

Kobie Mainoo (Manchester United)

Jorrel Hato (Ajax)

Leny Yoro (Manchester United)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Kenan Yildiz (Juventus)

Cristhian Mosquera (Valencia)

Adam Wharton (Crystal Palace)

Arda Güler (Real Madrid)

Mathys Tel (Bayern de Munique e Mônaco)

Désiré Doué (PSG)

Oscar Gloukh (RB Salzburg)

Samuel Omorodion (Porto)

Wilson Odobert (Tottenham)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Endrick (Real Madrid)

Eliesse Ben Seghir (Mônaco)

Samuel Mbangula (Juventus)

