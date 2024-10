Ex-campeão do mundo retorna à Record para transmissão do Brasileirão 2025

A Record convocando e escalando seu time esportivo para transmissões do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro em 2025. Nesta semana, por exemplo, a emissora fechou a contratação de outros quatro nomes para grade. Entre eles, o de Luís Antônio Corrêa da Costa, mais conhecido como Muller. O ex-jogador retorna à TV de Edir Macedo depois da polêmica passagem em 2022.

Muller se juntará a nomes como Maurício Noriega, Duda Gonçalves e Paloma Tocci. O ex-Globo, Bruno Laurence, tem negociações avançadas e deve se unir à equipe de transmissão da Record. De acordo com o F5, a oficialização do ex-jogador, que só depende da assinatura de contrato, ocorrerá junto aos demais companheiros de profissão.

A emissora de Edir Macedo vai exibir 38 jogos dos mandantes da Liga Forte União (LFU) no Brasileirão 2025. Os horários escolhidos pela Record não concorrem com a Globo e, portanto, o torcedor poderá acompanhar ainda mais partidas em TV Aberta na próxima temporada.

Muller retorna à Record

O ex-jogador fez parte da transmissão esportiva da Record em 2022, mas recebeu inúmeras críticas pelo ”desconhecimento de jogadores e esquemas táticos”. Muller virou meme entre torcedores do Palmeiras à época, quando cobrou Abel Ferreira pela substituição por Raphael Veiga – que sequer estava relacionado para partida.

Apesar dos questionamentos quanto ao desempenho como comentarista, Muller tem experiência de sobra no futebol. O ex-jogador atuou em três edições de Copa do Mundo (1986, 1990 e 1994) e defendeu clubes Europeus durante sua carreira. No Brasil, defendeu equipes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.

Fora das quatro linhas, esteve presente nos comentários esportivos do SporTV e da Band, além da Gazeta também.

Brasileirão 2025

Já há definição da Record quanto à programação esportiva para temporada 2025. A emissora transmitirá 30 jogos aos domingos e oito às quartas-feiras durante a próxima edição do Brasileirão. Os duelos do meio de semana passarão às 20h, enquanto os do fim da semana estão marcados para as 18h30 – evitando, assim, concorrência direta com a Globo.

Conforme mencionado, a emissora se tornou detentora dos direitos de transmissão da LFU para o Brasileirão 2025. Vale destacar que 12 clubes fecharam acordo com a Liga para disputa da próxima edição dos pontos corridos. São eles: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

